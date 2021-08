Apple fait savoir que la fonction Relais privé, à savoir un équivalent de VPN, sera disponible en tant que bêta avec iOS 15 et non tant que version finale. Aussi, Apple va désactiver par défaut le système.

Comme l’explique Apple, Relais privé masque votre adresse IP et votre navigation au sein de Safari en plus de protéger votre trafic Internet non chiffré pour que personne, ni même Apple, ne puisse voir qui vous êtes ni les sites que vous visitez.

La fonction est disponible depuis la première bêta d’iOS 15, mais elle se veut tout sauf stable. Des sites mettent longtemps à charger et d’autres ne se chargent pas du tout. Il y a aussi des cas où la connexion à certains sites ne fonctionne tout simplement pas. Apple a bien compris que tout n’était pas au point, d’où l’intérêt de marque Relai privé comme une bêta au départ avec iOS 15.

Relais privé fait partie d’iCloud+. Cet ensemble permet d’avoir en plus les fonctions « Masquer mon adresse e-mail » et « Domaine de messagerie personnalisé », qui sont disponibles en bêta depuis quelques heures. Il y a également le support d’un nombre illimité de caméras pour HomeKit Secure Video. iCloud+ est en place avec iOS 15 et macOS Monterey.