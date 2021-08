Le jeu sur iPhone, c’est du sérieux, surtout depuis l’arrivée d’Apple Arcade et des solutions de type xCloud. Si nombre de jeux sont parfaitement adaptés au mobile, la plupart des titres d’envergure se contrôlent beaucoup mieux au contrôleur. Les accessoires compatibles MFi se sont multipliés ces dernières années, sans oublier la compatibilité d’iOS 14 avec les manettes Xbox et PlayStation. L’accessoiriste GameSir se lance sur ce marché prometteur avec le X2 Lightning, une jolie manette noire et blanche qui transformera votre iPhone en une console portable.

Le X2 Lightning dispose de deux sticks analogiques, d’une croix directionnelle, de boutons ABXY, de boutons Home et… Turbo (3 vitesses), de deux gâchettes ultra réactives, et peut accueillir un iPhone jusqu’à 6,81 pouces de diagonale. Le plateau central est rotatif, ce qui permet d’installer ou de retirer l’iPhone de la manette sans risque de casse. Pour l’instant, le X2 Lightning et uniquement proposé à la vente sur le site du fabricant au prix de 69,99 dollars. Le produit sera disponible sur Amazon les prochains mois.

PS : mais à quoi peut bien servir le mode Turbo (amis lecteurs, si vous avez une explication logique…) ?