Les débuts de Netflix dans le jeu video sont pour le moins timides. Ce matin, les abonnés Netflix vivant en Pologne ont pu découvrir que l’app Netflix leur proposait le téléchargement de deux jeux au style rétrogaming, soit Stranger Things : 1984 et Stranger Things 3 (deux titres déjà sortis sur mobile par ailleurs). Avantage ici, ces jeux ne contiennent aucune publicité et ne proposent pas d’achats intégrés, à l’instar d’Apple Arcade.

Let’s talk Netflix and gaming.

Today members in Poland can try Netflix mobile gaming on Android with two games, Stranger Things: 1984 and Stranger Things 3. It’s very, very early days and we’ve got a lot of work to do in the months ahead, but this is the first step. https://t.co/yOl44PGY0r

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 26, 2021