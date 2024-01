Netflix Games, la division jeu mobile de Netflix, vient de faire un premier point d’étape, et c’est peu dire que le succès est au rendez-vous. En un an, les téléchargements de jeux du catalogue Netflix Games ont fait un bond de 180% ! Au total, et si l’on en croit les données de Sensor Tower, les jeux mobiles distribués par Netflix ont été téléchargés 81,2 millions de fois sur l’App Store et et Google Play (+36% en un an), sachant que le seul 4ème trimestre 2023 compte pour 53% de ces téléchargements !

Cette croissance phénoménale récompense une curation de très bon niveau. Ces derniers trimestres, Netflix a ajouté des titres forts à son catalogue mobile et a même racheté plusieurs studios indés reconnus, à l’instar de Night School Studio, le développeur de l’excellent Oxenfree (Oxenfree 2 est sur Netflix Games bien sûr), ou bien encore de Spray Fox (on lui doit le jeu rétro-gaming Stranger Things). Surtout, la trilogie GTA est disponible depuis quelques mois sur Netflix Games, et c’est évidemment un énorme succès : GTA: Vice City est ainsi le 6ème jeu mobile le plus téléchargé l’an dernier, tandis que GTA 3 se classe à la 11ème position des plus gros téléchargements. Les trois titres GTA ont été téléchargés 6,4 millions de fois moins d’une semaine après leur arrivée sur iPhone et mobiles Android !

Le constat est cruel pour Apple Arcade, le principal concurrent de Netflix Games : aucun jeu du service d’Apple n’occupe le top-classement en 2023. A contrario de Netflix, Apple a fait le choix de privilégier des titres de plus en plus casual et familiaux, la curation actuelle du service n’ayant plus grand chose à voir avec le niveau des jeux lors du lancement d’Apple Arcade. Est-ce à dire pour autant qu’Apple Arcade est menacé ? Financièrement parlant, Apple a les reins plus que solides et peut sans doute se permettre de soutenir un service complétant une offre globale, mais il n’en reste pas moins qu’à force d’être délaissé par Apple et les utilisateurs eux-même, Apple Arcade pourrait finir par devenir un simple boulet tout juste bon à mettre au rebut.