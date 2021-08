Le joli jeu d’aventure Baldo: the Guardian Owls débarque enfin dans Apple Arcade (et sur Nintendo Switch pour les consoleux). On note les influences assez nettes de Ghibli pour les animations et l’aspect étrange de nombreux PNJs, et de Zelda pour le côté aventure en monde ouvert. Enigmes, combats, donjons et vastes zones à explorer, Baldo coche toutes les cases du jeu d’aventure action, mais c’est surtout la qualité de sa réalisation en cel shading qui fait mouche. Les animations sont superbes, les décors chatoyants, le bestiaire original, bref, de quoi largement dépayser le joueur en mal de nouveaux horizons.

L’autre sortie du jour sur Apple Arcade, c’est Asphalt 8: Airborne+, soit la resucée d’un titre Gameloft sorti dans l’App Store en 2015 (mais toujours aussi clinquant en 2021). Ce jeu de course arcade fait dans le contenu gargantuesque avec pas moins de 240 bolides officiels, 50 circuits, 400 courses en carrière, 1500 défis des milliers d’éléments de customisation pour les véhicules, 6 modes de jeu (dont les courses en multijoueurs bien sûr), et tout ça cette fois sans le moindre achat in-app (Apple Arcade oblige). Allez, ça roule !

Enfin, le hell-shooter DoDonpachi Resurrrection HD+ se rappellera aux bons souvenirs des plus agiles du pad. Ultra nerveux et nécessitant des réflexes absolus, ce shoot them up est un grand classique d’un genre malheureusement presqu’oublié aujourd’hui. Le jeu du studio Cave a plus de 10 ans d’âge, mais avec ce genre de titre, le temps agit comme avec les grands crûs.