Annoncé sur la plateforme le 4 août dernier, Come From Away est une comédie musicale qui raconte l’histoire de 7 000 personnes bloquées dans la petite ville de Gander, à Terre-Neuve, juste après les attentats du 11 septembre 2011. Les habitants de Terre-Neuve et les passagers en déshérence finiront par se réunir et à retrouver l’espoir malgré une toile de fond tragique. La comédie musicale a été enregistrée au Gerald Schoenfeld Theatre à New York, devant des survivants du 11 septembre ainsi que des professionnels qui ont participé aux tous premiers secours (pompiers, ambulanciers, policiers).

Les comédiens sur scène sont Petrina Bromley, Jenn Colella, De’Lon Grant, Joel Hatch, Tony LePage, Caesar Samayoa, Q. Smith, Astrid Van Wieren, Emily Walton, Jim Walton, Sharon Wheatley et Paul Whitty. On peut bien évidemment supposer que la comédie musicale sera sous-titrée en français lors de sa diffusion sur Apple TV+ le 10 septembre prochain.