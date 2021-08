Apple n’a pas encore annoncé l’Apple Watch Series 7, mais cela n’empêche pas certains de créer des clones en Chine. Ces derniers se basent sur le design qui a fuité il y a quelques mois avec des rendus.

Les clones de l’Apple Watch Series 7 s’affichent en gris sidéral, argent et noir. Le cadran a des tranches droites, comme celles que l’on retrouve sur les derniers iPhone et iPad. Les rumeurs annoncent justement que la nouvelle montre va adopter ce format. Les rumeurs évoquent également des cadrans de 41 et 45 mm (contre 40 et 44 mm aujourd’hui), un écran un peu plus grand et des bordures plus fines. Il est cependant difficile de voir une telle modification sur les clones.

Ce n’est pas la première fois que l’on voit des clones de produits Apple. Il y a quelques mois, de faux AirPods 3 ont vu le jour, là encore en basant sur le design des rendus et d’autres éléments. Apple n’a toujours pas présenté ses nouveaux écouteurs sans fil. Les fuites suggèrent en tout cas que ce sera pour le mois prochain aux côtés de l’iPhone 13.

They also created the stainless steel version pic.twitter.com/qjTDIFmuty — Majin Bu 🫵 (@MajinBuOfficial) August 27, 2021

L’avantage des clones de l’Apple Watch Series 7 est qu’on peut voir quel sera plus ou moins le rendu final avec la montre au poignet. Rendez-vous le mois prochain pour la présentation officielle par Apple.