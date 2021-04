Apple n’a pas encore annoncé les AirPods 3, et pourtant il existe déjà des contrefaçons. Le modèle présenté en vidéo ci-dessous s’inspire des fuites autour des futurs écouteurs sans fil d’Apple pour ce qui est du design.

Attention aux contrefaçons des AirPods 3

La vidéo dévoile des contrefaçons des AirPods 3 avec une tige plus courte et un écouteur plus bombé. Le design rappelle un peu les AirPods Pro et c’est normal : les AirPods 3 vont justement s’inspirer des AirPods Pro. Ce sera du moins le cas visuellement. Les fuites et autres rumeurs indiquent que certaines fonctionnalités, comme la réduction active du bruit, ne devraient pas être disponibles.

AirPods 3 counterfeit products pic.twitter.com/2uLzqzWPVi — DuanRui (@duanrui1205) April 8, 2021

Aux dernières nouvelles, Apple proposera les AirPods 3 dans le courant du troisième trimestre. Certains indices avaient suggéré une sortie pour bientôt, mais l’analyste Ming-Chi Kuo, qui a généralement de bonnes sources, a tenu à démentir cette information. Il faudra donc encore patienter quelques mois pour découvrir officiellement les nouveaux écouteurs.