Le design des AirPods 3 n’est plus une surprise au vu des nombreuses fuites. Après des rendus cette semaine, place à des photos partagées par 52audio. On peut voir qu’il y a un changement.

Encore des photos des AirPods 3

Les AirPods 3 ressembleront plus aux AirPods Pro qu’aux AirPods 2. La tige des écouteurs est ici plus courte que sur le modèle actuel et l’écouteur à proprement parler à une forme un peu plus arrondie. Il y a également du changement au niveau du boîtier de charge. Celui-ci se veut plus large.

Si l’on en croit les rumeurs, les AirPods 3 auront un design plus que similaire aux AirPods Pro, mais ils n’auront pas d’embouts et pas leurs fonctionnalités (du moins pas la totalité). La réduction active du bruit ne devrait pas être de la partie, exemple. Il se pourrait que l’audio spatial soit également absent. Mais il n’y a pas eu de fuite particulière à ce sujet (contrairement à la réduction active du bruit absente sur ce modèle).

Apple devrait très prochainement commercialiser les AirPods 3. Hier, nous avons appris qu’ils étaient prêts à être expédiés aux clients. Aussi, une rumeur évoque une keynote Apple pour le 23 mars. La société de Tim Cook pourrait profiter de ce rendez-vous pour annoncer, entre autres, sa nouvelle paire d’écouteurs.