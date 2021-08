Un coup de chance improbable ? Il y a quelques jours de cela, un individu au casier bien chargé était arrêté à bord de son pickup dans le Colorado. Le temps que le policier récupère ses menottes… et le malandrin avait redémarré à fond le caisse ! Ce qu’il ne savait pas, c’est que l’agent de police avait oublié par mégarde son iPhone à l’arrière du véhicule. Un petit tour par l’app Localiser Mon iPhone, et l’individu a pu être alpagué quelques kilomètres plus loin sans aucune difficulté cette fois.

Reste un petit soucis légal à traiter, car sans mandat en bon et dû forme, la police de l’Etat n’a pas le droit d’utiliser un traqueur GPS pour suivre un suspect. En revanche, si la localisation est obtenue par des moyens non intentionnels, il n’y a alors plus de problèmes. De fait, on voit mal un agent de police laisser trainer volontairement son iPhone à l’arrière d’un véhicule dans l’hypothèse que le suspect se fasse la malle. C’est d’ailleurs aussi la version du Shérif local, qui affirme que l’agent n’avait aucune intention de placer son iPhone à cet endroit. Une décision de justice est attendue pour démêler ce petit imbroglio…