Apple a mis en place une nouvelle page sur son réseau interne pour pousser les employés à se faire vacciner contre le Covid-19. C’est du moins le cas aux États-Unis, suite au feu vert de la FDA (autorité de santé américaine). Celle-ci a récemment approuvé définitivement le vaccin développé par Pfizer et BioNTech.

« Apple demande à tous ceux qui ont accès au vaccin et qui sont en mesure de se faire vacciner de le faire dès que possible », indique le groupe dans un mémo relayé par Bloomberg. Sumbul Desai, vice-présidente d’Apple chargée des efforts en matière de santé, et Kristina Raspe, vice-présidente chargée de l’immobilier, organisent également des conférences pour encourager les employés à se faire vacciner.

Le site d’Apple dédié aux employés traite de différents sujets, dont le variant delta. La page explique comment le vaccin permet de limiter sa propagation. On peut également lire le feu vert de la FDA pour le vaccin de Pfizen et BioNTech. « Il s’agit d’une étape importante dans la lutte mondiale contre le Covid-19 », écrit Apple.

En outre, la société propose aux employés et aux personnes à leur charge des bons de vaccination dans le cadre d’un partenariat avec la chaîne de pharmacies Walgreens à travers les États-Unis. Elle propose également des vaccinations sur place dans les bureaux de la Silicon Valley et d’Austin.

Malgré une nouvelle campagne de vaccination, Apple n’oblige toujours pas le vaccin pour ses employés. Le fabricant d’iPhone a une politique différente d’autres groupes technologiques qui, eux, obligent la vaccination (comme Google). Apple a invoqué le respect de la vie privée des employés comme raison pour ne pas obliger la vaccination.