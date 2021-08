Apple annonce la mise en place d’un programme de réparation pour les iPhone 12 et 12 Pro concernant problèmes de son. Selon les dires du fabricant, « un nombre très limité » de ses derniers smartphones en date ont un problème sonore.

Voici ce qu’annonce Apple :

Apple a déterminé qu’un nombre très limité d’iPhone 12 et d’iPhone 12 Pro était susceptible de présenter des problèmes de son en raison de la défaillance possible d’un composant du module récepteur. Les appareils concernés ont été fabriqués entre octobre 2020 et avril 2021.

Si le récepteur de votre iPhone 12 ou iPhone 12 Pro n’émet aucun son lorsque vous passez ou recevez des appels, il est possible que votre appareil soit éligible à ce programme.