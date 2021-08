La saison 1 de Home Before Dark, une série sur Apple TV+, est maintenant accessible gratuitement, et ce pour tout le monde. C’est un moyen pour le service de streaming de faire découvrir sa plateforme. Aucun abonnement particulier n’est nécessaire.

Home Before Dark est une série dramatique et intrigante, inspirée par un reportage de la jeune journaliste d’investigation Hilde Lysiak. Cette série réalisée et produite par Jon M. Chu raconte l’histoire d’Hilde (interprétée par Brooklynn Prince), une petite fille de Brooklyn venue s’installer dans la petite ville natale de son père. Sur place, sa quête de vérité l’amène à exhumer une affaire classée que toute la ville, y compris son père, avait depuis longtemps enterrée.

Vous n’avez qu’à lancer Apple TV+ et chercher Home Before Dark pour voir gratuitement la première saison. Apple indique que la gratuité est temporaire, mais ne précise pas sa durée.

For a limited time, you can watch Season 1 of Home Before Dark for free, exclusively on Apple TV+ https://t.co/lkdhusWjEN pic.twitter.com/jaDjSIk1Rv

— Apple TV (@AppleTV) August 28, 2021