Ted Lasso continue inlassablement sa moisson de trophées en tous genres. La série Apple TV+ avec Jason Sudeikis en vedette vient de rafler pas moins de 4 Critics Awards, plus que tout autre série en lice ! Jason Sudeikis repart avec l‘Award du meilleur acteur dans une série de comédie, Hannah Waddingham (la présidente du club) gagne l’Award du meilleur second rôle féminin dans une série de comédie, Brett Goldstein (le grognon Roy Kent) récolte l’Award du meilleur second rôle masculin, toujours dans une série de comédie, et la série Ted Lasso elle-même remporte sans surprise l’Award de la meilleure série de comédie de l’année. On notera que l’acteur Rupert Grint repart avec l’Award du meilleur second rôle dans une série dramatique pour son rôle dans l’excellente série Servant.

A gauche de l’image, un iPhone… sans encoche

Toujours concernant Ted Lasso, des petits malin se sont rendus compte que dans l’épisode 6 de la seconde saison (le dernier en date), deux séquences (très courtes) dévoilent un iPhone sans encoche ! Pas de panique, il s’agit sans aucun doute d’une petit retouche en post prod, voire d’un iPhone de marque Android avec un écran d’accueil « façon iOS ».