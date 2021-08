Epic Games va peut-être marquer aujourd’hui son premier vrai point face à Apple dans le dossier des commissions de l’App Store. Les parlementaires de Corée du Sud s’apprêtent en effet à statuer sur une projet de loi (The Telecommunications Business Act) qui pourrait bien rebatte les cartes de l’App Store et du Google Play Store. La nouvelle loi, qui aurait de très fortes probabilités d’entrer en vigueur, stipule que les développeurs ne seront plus obligés de passer par Apple ou Google pour la plateforme de paiements de leurs apps, ce qui signifie la fin des différentes commissions appliquées sur les apps et les achats intégrés (et sans doute le règne à venir du free-to-play généralisé blindé d’ achats in-apps, le rêve en somme… ou le cauchemar).

Le modèle économique de Fortnite étendu à l’ensemble des apps de l’App Store ? Si vous en rêviez, la Corée du Sud s’apprêterait donc à franchir le pas dès aujourd’hui, et pourrait bien donner des idées du même ordre à d’autres régions du monde soucieuse de « liberté de commercer », à l’instar de l’Australie, des Etats-Unis ou bien encore de l’Europe.