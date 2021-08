L’ouragan Ida frappe actuellement la Louisiane et Apple a décidé d’aider en faisant un don. Au départ, l’ouragan était de catégorie 4. Il a depuis été rétrogradé en catégorie 1.

« C’est un cyclone potentiellement mortel », avait souligné le président Joe Biden, qui s’est rendu dimanche au siège de l’agence américaine de gestion de crise (FEMA) et a prié la population de prendre la menace au sérieux. « Il n’y a aucun doute que les prochains jours et semaines seront extrêmement difficiles », avait déclaré le gouverneur de Louisiane, John Bel Edwards, lors d’une conférence de presse. « Une fois que l’ouragan sera passé, vous devez vous préparer à rester à l’abri où vous vous trouvez pour au moins 72 heures », avait-il ajouté.

Tim Cook, le patron d’Apple, annonce qu’un don va être fait par l’entreprise pour aider les secours sur place. « Nos pensées vont à tous ceux qui se trouvent sur le passage de l’ouragan Ida, en particulier ceux qui se sont réfugiés en Louisiane, et nous sommes reconnaissants envers les premiers intervenants qui contribuent à assurer la sécurité des communautés. Apple fera un don pour soutenir les efforts de secours et de reconstruction sur le terrain », a tweeté le dirigeant. Il ne dit rien concernant le montant.

Our thoughts are with everyone in Hurricane Ida’s path, especially those sheltering in Louisiana, and we’re grateful for the first responders who are helping keep communities safe. Apple will be donating to relief and recovery efforts on the ground.

