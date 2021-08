Apple rachète Primephonic et va lancer une app de musique classique

Apple annonce avoir fait l’acquisition de Primephonic, un service de streaming qui se consacre à la musique classique. Sans surprise, il y a un lien direct avec Apple Music. Mais ça ne s’arrête pas là, puisqu’il y aura également une application dédiée.

Apple met la main sur Primephonic

Avec l’ajout de Primephonic, les abonnés à Apple Music bénéficieront d’une expérience de la musique classique nettement améliorée, à commencer par les listes de lecture du service et le contenu audio exclusif. Dans les mois à venir, les fans de musique classique sur Apple Music bénéficieront d’une expérience dédiée avec de nouvelles fonctionnalités, notamment de meilleures capacités de navigation et de recherche par compositeur et par répertoire, un affichage détaillé des métadonnées de la musique classique, ainsi que de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux avantages.

« Nous aimons et respectons profondément la musique classique, et Primephonic est devenu le favori des amateurs de musique classique », a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music et de Beats. « Ensemble, nous apportons d’excellentes nouvelles fonctionnalités classiques à Apple Music, et dans un avenir proche, nous proposerons une expérience classique dédiée qui sera vraiment la meilleure au monde », a-t-il ajouté. Il n’y a pas d’information sur le montant de l’acquisition.

Une application dédiée pour la musique classique en 2022

Primephonic n’est plus disponible pour les nouveaux abonnés et sera indisponible à partir du 7 septembre. Apple Music prévoit de lancer l’année prochaine une application dédiée à la musique classique, combinant l’interface utilisateur de Primephonic que les fans ont appris à aimer avec des fonctionnalités supplémentaires. En attendant, les abonnés actuels de Primephonic recevront gratuitement six mois d’abonnement pour Apple Music. Cela leur donnera accès à des centaines de milliers d’albums de musiques classiques, tous au format Lossless et audio haute résolution. Ils ont également accès à des centaines d’albumsavec l’audio spatial, avec de nouveaux albums ajoutés régulièrement.