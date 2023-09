Apple va enrichir sa plateforme Apple Music Classical. La firme de Cupertino est en effet sur le point d’acquérir Bis Records, un label de musique classique d’origine suédoise. Hasard du calendrier, Bis Records se fait racheter par Apple l’année de ses 50 ans !

Le label a en effet été crée en 1973 par Robert von Bahr, et s’est exclusivement consacré à la musique classique. Apple n’a pas pour habitude de commenter ses rachats, ni même d’en faire mention (surtout lorsqu’il s’agit de petites sociétés), mais c’est cette fois le label Bis Records lui-même qui a officialisé l’opération sur sa page d’accueil :

« Il y a quelques jours, BIS Records a fêté ses 50 ans et je suis immensément fier de ce que notre petite équipe a accompli au cours de ce demi-siècle » écrit Robert von Bahr, le fondateur de Bis Records. « La spécialité de BIS, tout en rendant hommage au répertoire de base, a été de nourrir de jeunes artistes classiques et des compositeurs vivants intéressants afin de sauvegarder le trésor musical que nous représentons tous dans le futur. C’est dans ce but qu’après mûre réflexion, et venant tout juste d’avoir 80 ans, je suis ravi d’annoncer l’information plutôt capitale que nous avons pris la décision de faire partie de la famille Apple. »

Le fondateur précise en toute fin de communiqué que Bis Records va intégrer à la fois Apple Music et de Platoon, un label appartenant à Apple.