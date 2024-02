C’est une énorme surprise… mais une surprise peut-être pas si étonnante que cela si on y réfléchit bien. Si l’on en croit en effet Stocklytics.com, Apple se serait porté acquéreur de 32 sociétés et startups spécialisées dans l’IA… sur la seule année 2023 ! Apple serait ainsi, et de loin, l’entreprise qui a effectué l’an dernier le plus de rachats dans le secteur de l’IA. Google de son côté aurait racheté 21 sociétés d’IA, Meta 18, Microsoft 17 (soit presque deux fois moins qu’Apple) et Amazon 10. Stocklytics résume la situation : « Dans la course aux armements en cours en matière d’IA, Apple conclut des accords importants avec de nombreuses startups d’IA, ce qui la place dans une bonne position pour les futurs développements technologiques, même si ses concurrents, Microsoft et Google, investissent considérablement dans des sociétés d’IA déjà établies. Apple a désormais accès à des talents de premier plan et à des technologies innovantes et consolide sa position dans des domaines cruciaux de l’IA, garantissant ainsi un avantage concurrentiel dans un paysage technologique en évolution rapide. »

Comme souvent, les investissements massifs d’Apple dans un nouveau secteur technologique contrastent énormément avec la quasi absence de communication sur le sujet. Il faut le répéter une nouvelle fois : ce n’est pas parce que la firme de Cupertino est silencieuse sur une technologie en plein « boum » (comme cela est actuellement le cas de l’IA) qu’elle est forcément en retard sur ses concurrents. Les smartphones existaient avant l’iPhone, et on a vu le résultat ; idem avec l’iPod ou plus récemment l’Apple Vision Pro, qui enfonce la concurrence tant au plan hardware que software. Les premiers fruits de ce travail de fond devraient être portés à la connaissance du public lors de la WWDC 2024 : il se murmure que la prochaine version d’iOS comportera de nombreuses fonctions rattachées à l’IA, et que Siri profiterait logiquement de ces évolutions.