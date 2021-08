La Fnac diffuse une nouvelle publicité qui se consacre au MacBook Air M1 et plus exactement à son autonomie. Tout est fait pour montrer que l’ordinateur portable tient de longues heures.

La campagne publicitaire de la Fnac pour le MacBook Air M1 a pour nom « Les infatigables. Elle est signée par l’agence Publicis Media et met l’accent sur l’usage par des jeunes.

Du 25 août au 22 septembre, la campagne sera diffusée en ligne, via les plateformes telles que YouTube, AlloCiné ou encore les replays TV, mais également à la télévision lors des émissions de TF1, M6 et des chaines thématiques suivies par les étudiants, explique la Fnac. Le groupe cite notamment Demain nous appartient, Vendredi tout est permis, Touche pas à mon poste ! et d’autres contenus. La campagne sera également soutenue par un affichage numérique dans 40 des plus grandes agglomérations françaises et dans les magasins et la boutique en ligne Fnac.

La publicité se termine avec la Fnac indiquant qu’elle propose le MacBook Air M1 à 999,99€ au lieu de 1 129€ chez Apple. Ce tarif est disponible pour ceux qui font reprendre un ancien ordinateur. L’achat se fait sur le site de la Fnac.

« La forte saisonnalité que représente cette période de rentrée scolaire est une formidable occasion pour notre enseigne Fnac de booster les ventes des solutions multimédias les plus prisées par les étudiants. De fait, nous avons souhaité mettre en avant l’innovation majeure d’Apple qu’est le MacBook Air avec la nouvelle puce M1, au travers d’une vaste campagne aussi étonnante qu’audacieuse », déclare Julien Le Bescond directeur marque, médias et contenus du groupe Fnac/Darty.