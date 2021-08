Maintes et maintes fois reporté, l’album Donda de Kanye West a littéralement « cassé le game » sur la plateforme Apple Music. Avec plus de 60 millions de streams sur le seul territoire américain et en 24 heures, Donda établit un nouveau record pour le service. Si l’on en croit Billboard, Donda est désormais le troisième album à avoir enregistré le plus de streams sur Apple Music, derrière KOD de J.Cole (64,5 millions de streams/24 h) et l’album Views de Drake (63,5 millions de streams).

Au niveau mondial en revanche, Donda est bien le numéro un : l’album occupe déjà la tête du classement Apple Music dans 152 pays après seulement 24 heures, ce qui est tout simplement du jamais vu pour la plateforme. On notera que les deux évènements « live » programmés pour l’annonce de l’album avaient eux aussi réalisés des records de vues (respectivement plus de 3 et plus de 5 millions de vues !).