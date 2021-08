Alors celle-là, on ne l’avait vraiment pas vu venir : Assetto Corsa Mobile vient de débarquer sans prévenir dans l‘App Store (Lien App Store -4,99 euros – iPhone/iPad) et cerise sur le carbu, le jeu est proposé en premium (payant). La surprise est d’autant plus divine que cette adaptation du jeu console a été développée par le studio 505 Games et que l’on nous promet pas moins qu’un « simulateur de poche ». 59 voitures sous licence sont disponibles (Abarth, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche et Toyota), 9 circuits réels (dont Brands Hatch, Laguna Seca ou Imola) ainsi que 5 modes de jeu (Pratique libre, Course classique, Contre la montre, Dépassement et Radar de vitesse).

Pour faire bonne mesure, le joueur pourra choisir son style de contrôle en fonction de ses préférences (par inclinaison, tactile ou via une manette externe). A noter que les graphismes tout comme la fluidité en course semblent à priori très corrects.