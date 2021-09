Apple devrait présenter son premier casque VR durant l’année 2022. Cet appareil que l’on annonce très avancé pourrait bien être la dernière et seule véritable nouveauté hardware conçue sous l’ère Cook (les premiers concepts d’Apple Watch auraient été imaginés alors que Steve Jobs était encore en poste). Apple ne devrait pas lésiner sur les avancées technologiques : écrans Micro-OLED 8K (4K par œil à minima), processeur M2, possibilité de régler les lentilles pour l’adapter à la vue, module déporté pour un boost de puissance, fonctions AR intégrées, pilotage de l’interface via l’iPhone ou l’Apple Watch, reconnaissance des mains, casque VR ultra léger (aux alentours de 200 grammes), les rumeurs les plus folles courent depuis quelques mois.

Au vu des specs (supposées) des Apple Glass, on ne s’étonnera guère des fuites sur le tarif de l’engin, qui oscillerait aux alentours des 1500 dollars. Apple a aussi l’avantage d’un écosystème de services déjà bien fourni. On imagine sans peine les programmes Apple TV+ (ou les films/séries achetées sur iTunes) visibles sur un écran géant VR (à la façon d’un Bigscreen), un Apple Arcade pour les jeux en réalité virtuelle ou AR, et bien sûr un système de chat VR avec des avatars iMessage qui afficheraient un peu plus que leur tête…

Un App Store VR semble aussi très probable, d’autant plus probable en fait qu’Apple a déposé un brevet décrivant une boutique VR… pour des apps en VR ! L’App Store VR semble à priori des plus classiques, et ressemble en fait beaucoup à toutes les boutiques VR du même type, comme l’Oculus Store par exemple (hormis la possibilité de créer des bibliothèque d’apps).