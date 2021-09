Depuis le 30 août, les sessions Today at Apple sont de retour dans plusieurs Apple Store en Europe. Ces sessions « physiques », qui mettent en relation le public et un formateur (parfois même un artiste/développeur/créateur) sont de nouveau organisées dans les Apple Store français, britanniques et allemands. Bien évidemment, Apple s’adaptera à l’évolution de la situation sanitaire, ce qui signifie que les sessions Today at Apple pourraient de nouveau être suspendues en cas de rebond épidémique inquiétant.

On notera qu’aux Etats-Unis, ces mêmes sessions Today at Apple ont été reportées sine die, le pays faisant face à une quatrième vague pandémique particulièrement dévastatrice. Les sessions Today at Apple avaient été arrêtées au mois de mars 2020 au niveau mondial, au moment où la pandémie de Covid-19 commençait à se répandre à pleine vitesse. Apple avait alors remplacé ces sessions par des vidéos de formation disponibles en ligne.