Townscaper, City Builder ultra-intuitif et faisant la part belle à l’improvisation créatrice, se rapproche enfin de nos iPhone. Le dernier « community trailer » du jeu précise que Townscaper sera disponible sur iOS et Android durant le mois d’octobre. Le gameplay semble à priori particulièrement adapté aux écrans tactiles : la construction des bâtiments se fait en effet principalement par simple étirement de blocs, le logiciel se chargeant ensuite de placer chaque élément à la « bonne place » (bancs, pots de fleur, fenêtres, arcades, cour intérieure, etc.).



Ce système de jeu à rebours de l’aspect « gestionnaire » des City Builder permet d’obtenir des constructions « surprises », même si les joueurs les plus chevronnés ont réussi à percer les « secrets » de l’algorithme de façon à bâtir la cité de leur rêve (voir trailer ci-dessus). A noter que le jeu a été entièrement conçu et développé par une seule et même personne, Oskar Stalberg.