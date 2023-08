Il est prêt ; tellement prêt en fait que le jeu est déjà sorti dans une poignée de pays, en « soft launch » comme on dit… Monster Hunter Now, le nouveau jeu AR de Niantic basé sur la franchise culte de Capcom, est désormais disponible au Canada, à Hong Kong, à Singapour et en Suède. Le lancement global du titre est toujours prévu pour le 14 septembre prochain. Le lancement anticipé permettra sans aucun doute de mieux calibrer les besoins en serveurs et de dénicher aussi les bugs récalcitrants.

Pour rappel, Monster Hunter Now permettra de chasser en réalité augmentée via son smartphone de gros monstres issus de la franchise Monster Hunter, à l’instar de Pokémon Go par exemple. Et bien sûr, les mécaniques du jeu reposent sur le free-to-play (avec des gemmes en achats in apps pour Monster Hunter Now). Niantic n’a pas vraiment réussi jusqu’ici à réitérer le coup de maitre du très populaire Pokémon Go, ni avec son jeu AR basé sur la franchise Harry Potter, ni avec celui basé sur The Witcher. Monster Hunter Now recréera t-il l’engouement pour les jeux mobiles AR ? Les paris sont ouverts…Monster Hunter Now peut déjà être précommandé à cette adresse.