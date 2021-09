La production de l’Apple Watch Series 7 et des nouveaux MacBook Pro se dévoile un peu plus aujourd’hui avec Digitimes. Cela fait suite à une information de Nikkei indiquant une suspension pour la production de la montre.

Selon Digitimes, les fournisseurs d’Apple font le nécessaire pour que la production de l’Apple Watch Series 7 se (re)lance à la fin de septembre. Cela devrait donc se traduire par un retard pour la commercialisation de la montre. Ou bien Apple pourrait maintenir le calendrier d’origine et proposer un faible stock au lancement.

Les difficultés de fabrication sont en grande partie dues au fait que l’Apple Watch Series 7 a un nouveau design. Le produit devrait être doté d’un nouveau boîtier à bords plats. Aussi, le boîtier sera proposé en 41 et 45 mm, contre 40 et 44 mm pour le modèle actuel.

Concernant les nouveaux MacBook Pro, la commercialisation se ferait en octobre ou novembre et non plus tôt. Cela s’expliquerait par la pénurie de puces. Pour rappel, ces ordinateurs portables sont attendus pour avoir un nouveau design, un écran Mini-LED, une puce Apple Silicon (M1X ou M2) et devraient marquer le retour de plusieurs ports (HDMI, MagSafe et lecteur de carte SD).

Apple avait organisé plusieurs keynotes à l’automne 2020 pour présenter ses produits. L’histoire pourrait se répéter cette année.