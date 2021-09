Vendredi ce n’est pas ravioli mais de jolies sorties pour le service Apple Arcade. On démarre les festivités du jour avec Zen Pinball Party, un flipper de Zen Studio avec 12 tables dont trois consacrées à des licences Dreamworks (Kung Fu Panda, Dragons, et Trolls). Comme d’habitude, il ne faut pas trop chercher le réalisme du vrai flipper ici : les personnages s’agitent sur la table, de petites cinématiques ponctuent certains bonus et le décor (autour de la table) met lui aussi dans l’ambiance.



La seconde entrée est bien connue des amateurs de jeux d’enquête-puzzle : Layton’s Mystery Journey + (ou LAYTON’S MYSTERY JOURNEY: Katrielle and the Millionaires’ Conspiracy dans le titre original). Cette fois, l’enquête est menée tambour battant par Katrielle, la fille du célèbre professeur Layton. Le gameplay oscille entre des phases de dialogues et des petotes cinématiques (pour assurer la narration) et une myriade de puzzles extrêmement variés. Le jeu était déjà disponible dans l’App Store, mais se rajoute donc à la (grosse) pile de titres d’Apple Arcade.



Enfin, MasterChef Let’s Cook est un jeu dans la veine des Mama’s Cooking, la customisation de son petit chef et l’aspect compétitif en plus. Le gameplay, particulièrement adapté aux écrans tactiles, consiste à utiliser ses doigts afin de réaliser des recettes dans le temps imparti voire en allant plus vite que les apprentis cuistos concurrents. Et bien sûr, le jury de Master Chef viendra noter vos petits plats. Les graphismes sont franchement mignons et l’aspect customisation est un vrai plus.