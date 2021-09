Décidément, Ted Lasso doit être la seule série de comédie dont l’humour décalé finit par déborder à l’extérieur du programme. Après la fausse polémique sur le club écossais de Wrexham AFC (qui s’est terminée par l’envoi d’une brouette de biscuits de ce cher Ted), une autre « affaire » a agité la toile ces derniers jours. Plusieurs personnes ont en effet trouvé que le personnage de Roy Kent dans la série, un footballeur grognon mais très talentueux, ressemblait plus à un rendu CGI ou à un avatar Fifa qu’à un véritable acteur !

Et il est vrai que sur certaines scènes, l’acteur toujours tiré à quatre épingles semble presqu’avoir été modélisé en 3D (on vous rassure, ce n’est pas le cas). Reprenant le buzz au bond, Brett Goldstein (Roy Kent à l’écran donc) a donné sa réponse sur Twitter, non sans une bonne dose d’humour (et une bonne pub pour Apple au passage) :

My final statement on the matter: pic.twitter.com/YPzNnOu4mg — Brett Goldstein (@brettgoldstein) September 2, 2021

« Je suis un être humain complètement normal et réel qui vit dans une maison en effets spéciaux et qui fait des choses normales et basiques comme faire des rendus, mettre en cache et transférer des données »