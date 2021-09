Une fois n’est pas coutume, l’excellent documentaire 11 septembre : dans la cellule de crise du Président sera visible par tous gratuitement (hors abonnés Apple TV+)… dès le 11 septembre. A la triste date du 20ème anniversaire du plus grand attentat qu’ait connu l’Amérique, ce documentaire incisif, blindé d’images et de témoignages inédits – dont des entretiens avec l’ex-président Georges Bush, Dick Cheney, Condoleezza Rice, ou bien encore le secrétaire d’État Colin Powell -, permettra à tout un chacun de saisir l’atmosphère de stupéfaction qui a suivi l’attaque des tours jumelles, et de mieux comprendre les motivations derrière certaines décisions des autorités (dont la plus emblématique de toutes, soit la mise au sol de la totalité des avions en activité sur le territoire américain).

Pour rappel (historique), l’attentat du 11 septembre 2001 à fait près de 3000 morts et plus de 6200 blessés, soit le plus grand nombre de victimes pour un attentat commis sur le sol US.