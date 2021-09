Un benchmark de la puce A15 de l’iPhone 13 a fait son apparition et les performances graphiques seraient en hausse de 14% par rapport à l’A14 des iPhone 12. Il ne faudrait donc pas s’attendre à un fossé entre la génération actuelle et la prochaine. Malgré tout, aucun smartphone Android n’arrive à ce niveau (du moins pour l’instant).

Au benchmark Manhattan 3.1, la puce A15 de l’iPhone 13 arrive à 198 FPS (images par seconde) lors du premier test puis 140-150 FPS lors du second test. Cela montre que la puce réduit volontairement les performances, pour éviter une surchauffe. C’est une pratique courante, tout particulièrement sur les smartphones pour que ces derniers ne chauffent pas dans les mains des utilisateurs.

Apple A15 GPU peak benchmark test

Manhattan 3.1: 198 FPS (July unit sample)

However, after second round of test, throttling kicks in and drops to 140~150FPS.

(1/2)

Source: https://t.co/Sl1xfN5ktB

— Tron ❂ (@FrontTron) September 6, 2021