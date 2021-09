WhatsApp prépare deux changements au sein de son application, à savoir du nouveau pour les bulles de conversations et des réactions, un peu comme celles que l’on retrouve sur iMessage.

• When you send a reaction, you can select any emoji.

• Messages can have an infinite amount of reactions, but if you have more than 999 reactions, you will read "999+".

• Everyone can see who reacted to a message.

Availability: in a future WhatsApp update on iOS & Android!

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 4, 2021