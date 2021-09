WhatsApp va abandonner les iPhone SE, 6s et 6s Plus

WhatsApp se prépare à ne plus supporter les iPhone 6s, 6s Plus et SE, ainsi que des smartphones Android à compter du 1er novembre. Ceux qui ont ces modèles et voudront continuer d’utiliser la messagerie n’auront pas d’autres solutions qu’acheter un smartphone plus récents.

Voici les smartphones qui ne supporteront plus WhatsApp à compter du 1er novembre :

Apple : iPhone 6s, iPhone 6s Plus et iPhone SE

Comme nous pouvons le voir, ce sont surtout les smartphones Android qui sont touchés et non les iPhone. Malgré tout, trois modèles sous iOS vont passer à la trappe.