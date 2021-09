L’iPhone 13 n’a pas encore été officialisé par Apple, mais il attire déjà des millions de Britanniques. Selon un sondage d’Uswitch, une société d’échange d’appareils, 19% des voisins de l’autre côté de la Manche comptent acheter le nouveau téléphone d’Apple. 8% comptent le faire dès le lancement par Apple

« Apple a les fans les plus fidèles de toutes les marques de smartphones, et il n’est pas surprenant que des millions d’utilisateurs d’iPhone fassent la queue pour obtenir le tout dernier appareil dès son lancement », déclare Catherine Hiley, experte en mobiles chez Uswitch. « La confiance des consommateurs est élevée et nous prévoyons que le lancement de l’iPhone 13 pourrait être plus important que tout ce que nous avons vu de la part d’Apple depuis plusieurs années », ajoute-t-elle.

34% des personnes interrogées veulent une baisse des prix et 27% souhaitent qu’un chargeur soit inclus dans la boîte, tandis que 35% veulent une meilleure autonomie. Plus de 54% des personnes interrogées ont déclaré que les iPhone sont trop chers et 41% qu’ils sont surestimés. Pour 22% des personnes, le plus important est la partie photo, un meilleur processeur ou une meilleure définition d’écran. 21% veulent 1 To de stockage, un nouveau design général ou davantage d’applications Apple.

Apple devrait normalement organiser sa keynote le 14 septembre prochain. Les iPhone 13 devraient logiquement être en précommande le 17 et disponibles à la vente le 24.