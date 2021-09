Teams, la célèbre plateforme collaborative et de télétravail en mode SaaS peut désormais s’afficher dans CarPlay. La version 3.14 du logiciel permet donc de vérifier l’heure et la date de la prochaine réunion de travail tout en conduisant sa Benz. Le progrès. Développé par Microsoft, Teams propose tous les outils possibles de réunion à distance (audioconférence et visioconférence, partage de documents).

They integrated Teams into CarPlay! Now I can get my team updates read to me on my commute.. nice.#MicrosoftTeams #CarPlay pic.twitter.com/k6V8psoUZj

— GeekWilko (@GeekWilko) September 8, 2021