Apple domine le dernier classement de la société de recherche en marketing MBLM, un classement relatif à l’attachement des consommateurs pour la marque durant la pandémie. Les utilisateurs Apple auraient ainsi augmenté leur niveau d’attachement à la marque pommée et à ses services pendant la pandémie de COVID-19. Ce constat est visible pour d’autres marques, mais Apple est celui qui enregistre les scores les plus élevés sur les métriques prises en compte (6 métriques/archétypes, dont 4 dominées par Apple).

Ainsi, 50% des utilisateurs Apple ont utilisé plus souvent leur iDevice durant la pandémie. Apple est la seule marque présente à la fois dans le top 5 des utilisateurs hommes et dans le top 5 des utilisateurs femmes. La firme de Cupertino domine le classement chez les femmes, et termine à la troisième place chez les hommes, derrière YouTube et Samsung. C’est aussi la seule marque placée en top par TOUTES les catégories d’âge étudiées, soit la tranche des 18-34 ans (1er), celle des 35-44 ans (1er) et celle des 45-64 ans (2nd). En revanche, Apple confirme sa réputation de marque « pour richous personnes aisées » en terminant en tête chez les utilisateurs gagnant entre 35 000 et 100 000 dollars par an, et à la seconde place chez les personnes avec des revenus dépassant les 150 000 dollars à l’année.

Enfin, avant la pandémie, 33% des utilisateurs disaient ne pas pouvoir vivre sans Apple et ses services, un pourcentage qui grimpera à 40% en 2020, et qui atteint 48% depuis le début de l’année ! Apple, ou le pouvoir de la rétention via l’écosystème hardware/software.