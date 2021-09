Apple a publié une fiche d’assistance concernant les motards qui fixent leur iPhone sur leur moto pendant leur trajet. Le fabricant fait savoir que ce choix peut causer des dégâts au niveau de la partie photo à cause des vibrations.

« L’exposition de votre iPhone à des vibrations de forte amplitude dans certaines plages de fréquences, notamment celles générées par les moteurs de motos de forte puissance, peut dégrader les performances du système de l’appareil photo », indique Apple. C’est surtout la stabilisation optique qui va en prendre un coup.

Apple ajoute que certains iPhone disposent d’une mise au point automatique en boucle fermée. Celle-ci « résiste aux effets de la gravité et des vibrations pour préserver la netteté de la mise au point sur les photos, les vidéos et les panoramas. Avec la mise au point automatique en boucle fermée, des capteurs magnétiques embarqués mesurent les effets de la gravité et des vibrations et déterminent la position de l’objectif afin que le mouvement compensatoire puisse être réglé avec précision ».

Apple assure faire le nécessaire pour assurer une certaine qualité aux iPhone, mais cela ne suffit pas pour résister aux vibrations lors des sorties en moto. Les motards qui utilisent leur smartphone pour avoir le GPS ou filmer la route sont donc invités à cesser cette pratique au vu des potentiels dégâts pour l’appareil photo.

Tous les modèles d’iPhone à partir de l’iPhone 7, ainsi que l’iPhone 6 Plus et l’iPhone 6s Plus, sont équipés d’une stabilisation optique et/ou de la mise au point automatique en boucle fermée, et sont potentiellement concernés.