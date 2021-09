Apple avait un projet de clé HDMI pour son Apple TV, afin de ne pas proposer le boîtier complet. L’idée était que ce dongle serait moins cher et surtout plus transportable. Mais le projet a été abandonné à cause de l’image de marque.

Ce projet de clé HDMI pour l’Apple TV remonte à 2018, suite à une idée de Tim Twerdahl, un responsable du marketing vidéo et audio chez Apple qui a depuis quitté l’entreprise. Il estimait que ce produit permettrait de faciliter l’accès à Apple TV+, puisqu’il serait plus accessible pour le grand public. Mais The Information rapporte cette semaine que Greg Joswiak et Phil Schiller, deux cadres d’Apple, ont mis un terme à ce produit. La raison ? Apple ne voulait pas commencer à créer des appareils bon marché et à faible marge car cela pourrait nuire à la réputation de ses produits haut de gamme.

L’alternative a donc été de développer l’application Apple TV pour différents supports et pas seulement pour les produits d’Apple. On la retrouve sur plusieurs téléviseurs, sur les boîtiers sous Android TV mais pas sur les téléphones Android pour une raison étonnante. Aussi, Apple TV+ est accessible depuis le Web sur n’importe quel ordinateur.

Il est certain qu’une clé HDMI pour l’Apple TV aurait pu être intéressante. Mais il faut tirer un trait dessus et se contenter du boîtier qui débute à 199 euros.