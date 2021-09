Apple veut miser un peu plus sur sa plateforme de streaming Apple TV+ en investissant davantage et en proposant de plus en plus de contenus, selon The Information.

Apple prévoit d’avoir au moins une nouveauté chaque semaine et dépenser 500 millions de dollars pour Apple TV+ cette année. Ce serait nettement plus que le marketing en 2020. Les 500 millions de dollars peuvent en tout cas sembler une somme importante, mais cela reste en retrait par rapport à d’autres plateformes de streaming. Netflix, par exemple, a dépensé 1,1 milliard de dollars en marketing rien que lors du premier semestre de 2021.

Il y a d’autres choix, toujours au niveau du marketing. Apple a indiqué à ses partenaires publicitaires qu’il n’achèterait pas de campagnes pub pour faire la promotion des programmes d’Apple TV+ sur Facebook ou Instagram. D’autre part, la société refuse de couvrir les dépassements de budget, insistant pour que les partenaires des studios doivent payer les coûts supplémentaires.

Certains studios se sentent par ailleurs frustrés par le manque de volonté d’Apple de faire de manière agressive la promotion des films et séries avant leur sortie, comme ils pourraient le faire pour la sortie d’un iPhone ou Mac. Le groupe partage également peu de détails avec les studios partenaires sur les objectifs des campagnes de marketing, et sur le fait de savoir s’ils visent à faire de la publicité pour acquérir des abonnés ou à faire connaître un programme en particulier.

The Information ajoute qu’Apple TV+ compte à ce jour 40 millions d’abonnés. Mais il y a un facteur important à prendre en compte : il y a seulement 20 millions d’abonnés payants. L’autre moitié est actuellement sur la période d’essai gratuite. En comparaison, Netflix compte 209 millions d’abonnés payants et Disney+ en dispose de 116 millions.