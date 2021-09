Vimeo, plateforme de partage video très orientée arty et création audiovisuelle, a annoncé il y a quelques jours le support du Dolby Vision, l’un des formats du HDR pris en charge par les iPhone 12. Ce format « cinéma » ne se contente pas de gérer l’intensité lumineuse des scènes (comme le HDR classique), mais fait aussi la part belle à un rendu des couleurs beaucoup plus fidèle et « vibrant ». Vimeo gère le format aux deux bouts de la chaîne, lors de la diffusion bien sûr (sur les appareils compatibles), mais aussi lors du chargement de la vidéo sur la plateforme, y compris directement à partir d’un iPhone (et aussi plus traditionnellement à partir d’un Mac). Les vidéos Dolby Vision se signaleront par un petit symbole dans l’un des coins de l’image.

Peu d’appareils Apple gèrent le Dolby Vision : le format est disponible en lecture à partir de l’iPhone 8, de l’iPad Pro seconde gen, de l’Apple TV 4K et des derniers Macs. Seule la nouvelle génération d’iPhone 12 (et FCP sur Mac) peut produire des contenus vidéos intégrant le format.