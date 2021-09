Apple vante aujourd’hui le succès de Shazam depuis le centre de contrôle d’iOS, avec l’identification d’un milliard de musiques depuis sa disponibilité. Pour rappel, le bouton dédié a fait son apparition avec iOS 14.2.

Ce bouton dans le centre de contrôle d’iOS permet aux utilisateurs de rapidement lancer la reconnaissance musicale de Shazam. Admettons que vous entendez un morceau et vous ne savez pas quel est son nom. Vous n’avez qu’à ouvrir le centre de contrôle, appuyer sur le bouton dédié et patienter quelques secondes. Shazam va alors vous indiquer le nom du morceau et de l’artiste.

Shazam était au départ disponible sur iOS sous forme d’une application à télécharger depuis l’App Store. Apple a ensuite racheté la société pour 400 millions de dollars. Et depuis presque un an maintenant, les utilisateurs ont accès au raccourci depuis le centre de contrôle.

Apple en profite pour dévoiler les 10 musiques les plus Shazamées via le centre de contrôle sur iOS :

Bruno Mars – Talking To The Moon

Masked Wolf – Astronaut In The Ocean

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

Måneskin – Beggin

Tom Odell – Another Love

AURORA – Runaway

StarBoi3 Feat. Doja Cat – Dick Duncan Laurence – Arcade

The Kid LAROI & Justin Bieber – Stay

Olivia Rodrigo – drivers license

Si le bouton pour Shazam n’apparaît pas, rendez-vous dans Réglages > Centre de contrôle et repérez « Reconnaissance des morceaux ». Touchez le signe « + » à gauche et c’est fait, vous avez maintenant le raccourci.