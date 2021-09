Les séries Apple TV+ sont l’occasion pour Apple de mettre en avant ses produits, beaucoup de fois même. Le Wall Street Journal a regardé 74 épisodes de plusieurs séries sur la plateforme de streaming et a constaté plus de 700 placements de produits de la marque !

Des centaines de placements de produits Apple dans les séries Apple TV+

Le visionnage a concerné plusieurs séries, dont Ted Lasso, The Morning Show, Défendre Jacob, Mythic Quest : Le Festin du Corbeau et Trying. Il y a eu l’apparition de 300 iPhone, 120 MacBook et 40 paires d’AirPods. Ted Lasso a même fait très fort avec pas moins de 36 placements de produits Apple en un seul épisode ! Il s’agissait de produits utilisés par des personnages ou en fond (sur une table par exemple).

Bien évidemment, tout est calculé et Apple fait le nécessaire au niveau des placements de produits dans ses séries Apple TV+ pour que l’iPhone, le Mac ou les AirPods se fassent remarquer. Comme l’explique Cristel Russell, une professeure de marketing à l’université Pepperdine, le spectateur se concentre essentiellement sur le centre de l’écran. Apple utilise cette logique dans plusieurs scènes de Ted Lasso et de The Morning Show, par exemple, dans lesquelles les produits sont lentement mis en évidence au milieu de l’écran.

Plusieurs éléments à prendre en compte

Un autre facteur notable est l’audio. En effet, il y a régulièrement des sons venant de produits, comme l’iPhone, pour les messages et autres notifications. Dans plusieurs scènes de Ted Lasso, on peut entendre les personnages déclarer qu’ils ont l’intention de faire un appel FaceTime avec quelqu’un. Le personnage de Ted Lasso dit par ailleurs qu’il achèterait bien des actions Apple. Bien que subtils, ces éléments audio aident le public à établir un lien avec une marque ou un produit particulier.

Enfin, la professeure évoque un lien entre l’histoire et le placement de produits Apple. Les scénaristes et producteurs de séries Apple TV+ visent à établir des liens émotionnels et physiologiques directs pour les téléspectateurs. Dans certaines scènes de Ted Lasso par exemple, on peut voir Ted utiliser son iPhone pour l’aider à se rapprocher de sa femme alors qu’ils sont en train de divorcer. Comme dit précédemment, tout cela est tout sauf anodin.