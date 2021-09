Le succès critique et public de Ted Lasso attise les convoitises… des acteurs de la série. Si l’on en croit le site Hollywood Reporter, tous les acteurs de rôles principaux et secondaires (il y en a pas mal) seraient en train de négocier d’importantes augmentations de salaire avant le tournage de la prochaine saison. Jason Sudeikis a déjà obtenu sa part : l’acteur de comédie touchera désormais 1 million de dollars par épisode pour la saison 3, soit 4 fois plus que pour les deux premières saisons (250 000 dollars par épisode). A noter tout de même que dans le cas de Sudeikis, ce dernier est payé en tant qu’acteur mais aussi en tant que scénariste et chef producteur de la série.

Le studio Warner est en charge de la rémunération des acteurs, mais il se murmure déjà que les augmentations salariales seront in fine payées par Apple, qui achète les droits de diffusion. La firme de Cupertino a même tout intérêt à réagir prestement sachant qu’elle ne disposerait d’aucun accord d’exclusivité sur la série, qui pourrait donc se retrouver diffusée sur d’autres canaux qu’Apple TV+ en cas de désaccord sur le montant des droits.