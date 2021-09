Si l’information se confirme lors de sa présentation officielle, alors Apple pourrait bien être en passe de révolutionner le marché de la VR (une « vraie » révolution pour le coup). Le site coréen The Elec, généralement de bonnes sources, affirme en effet que le casque VR d’Apple afficherait une densité de pixels de 3000 ppp (pixels par pouce) ! Cette résolution record résulterait essentiellement du choix d’un composant innovant fabriqué par la société sud-coréenne APS Holdings : le FMM ou fine metal mask.

Apple aurait commandé à APS Holdings plusieurs échantillons de FMM destinés à son projet de casque VR. Le FMM permettrait l’agencement particulier de diodes organiques rouges, vertes et bleues (RGB) afin de produire une nouvelle génération de dalles micro OLED avec des résolutions extrêmement élevées. Rien ne serait encore décidé du côté d’Apple, qui doit d’abord évaluer si le FMM d’APS Holdings est compatible avec une production de masse et peut être réellement utilisé pour la conception d’un casque VR.

Les composants FMM servent déjà à produire des dalles 600 ppp pour smartphones, mais APS Holdings utiliserait une technologie de lasers permettant d’atteindre les 3000 ppp. Ce n’est pas la première fois que des rumeurs tablent sur un casque Apple VR équipé d’une dalle micro OLED, mais The Elec donne cette fois le nom du fournisseur, ce qui est forcément beaucoup plus crédible. Le gros avantage des dalles micro OLED est la taille minuscule des pixels (4 à 20 micromètres, contre 40 à 400 micromètres pour les dalles OLED standard). Un casque hybride équipé de ce type de dalle pourrait proposer à la fois un rendu VR exempté de tout effet de grille, avec des graphismes 3D ultra nets, et un rendu AR beaucoup plus réaliste.