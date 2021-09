Apple a profité de sa keynote pour annoncer l’arrivée de son service sportif Fitness+ en France et dans 14 autres pays. Ce sera disponible d’ici la fin de l’année. Il n’y a pas encore une date plus précise.

Le lancement d’Apple Fitness+ se fera en Allemagne, en Arabie saoudite, en Autriche, au Brésil, en Colombie, aux Émirats arabes unis, en Espagne, en France, en Indonésie, en Italie, en Malaisie, au Mexique, au Portugal, en Russie et en Suisse. La langue utilisée sera l’anglais, avec des sous-titres en six langues, pour qu’un plus grand public puisse suivre les entraînements guidés par l’équipe de coachs. On peut espérer que l’une des six langues pour les sous-titres soit le français.

« Que vous débutiez, souhaitiez découvrir de nouvelles disciplines ou cherchiez à booster votre entraînement physique et mental, l’équipe Fitness+ sera à vos côtés pour vous aider à mener une vie plus saine, quel que soit votre parcours santé », explique Jay Blahnik, le responsable des technologies d’activités physiques chez Apple. « Nous sommes ravis de proposer de nouveaux exercices pour garder la forme et la motivation, sans oublier l’immersion dans la méditation guidée accessible à tous, et facile à caser dans la journée. Avec de nouvelles façons de s’entraîner à plusieurs ou en solo, et le lancement dans d’autres pays en fin d’année, nous avons hâte de faire découvrir l’expérience Fitness+ à encore plus de monde ».

Le prix d’Apple Fitness+ en France sera de 9,99€/mois. Il y aura un essai gratuit d’un mois. Apple proposera trois mois offerts pour ceux qui achètent une Apple Watch.