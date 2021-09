Apple ne vend plus les iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max et iPhone XR. Cela fait suite à la keynote où le fabricant a annoncé ses iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

Les iPhone 12 et iPhone 12 mini restent cependant au catalogue, tout comme l’iPhone 11 ou encore l’iPhone SE. Ceux qui veulent un modèle Pro doivent donc se tourner vers l’iPhone 13 Pro ou l’iPhone 13 Pro Max. Du moins chez Apple, vous trouverez encore des iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ou iPhone XR chez Amazon, la Fnac, Cdiscount, Darty, Boulanger et d’autres revendeurs en ligne. Ce sera le cas jusqu’à épuisement des stocks.

Voici la gamme d’Apple maintenant que les iPhone 13 sont officiels :

iPhone SE à partir de 489€

iPhone 11 à partir de 589€

iPhone 12 mini à partir de 689€

iPhone 12 à partir de 809€

iPhone 13 mini à partir de 809€

iPhone 13 à partir de 909€

iPhone 13 Pro à partir de 1 159€

iPhone 13 Pro Max à partir de 1 259€

Que se passe-t-il si vous avez un iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ou un iPhone XR maintenant qu’Apple a cessé la vente ? Rien de spécial, vous allez continuer à recevoir les mises à jour d’iOS. Encore heureux cela dit, sachant que les iPhone 12 datent de l’année dernière. Il serait osé d’arrêter le support en même temps que la vente. Fort heureusement, ce n’est pas le cas.