L’Apple TV 4K de 2021 fait ses débuts sur le refurb d’Apple. On retrouve aussi bien le modèle avec une capacité de stockage de 32 Go que celui avec 64 Go. Cela concerne la France et la Suisse.

Première apparition de l’Apple TV de 2021 sur le refurb

Le prix pour l’Apple TV 4K 2021 reconditionnée sur le refurb est de 169 euros. En comparaison, le modèle neuf coûte 199 euros. Il s’agit donc d’une économie de 30 euros. Pour ce qui est du modèle avec 64 Go de stockage, le prix est de 189 euros au lieu de 219 euros pour le modèle neuf. Là encore, l’économie est de 30 euros.

Chaque Apple TV 4K 2021 reconditionnée sur le refurb contiennent le produit en question, la nouvelle télécommande (Siri Remote), le cordon d’alimentation, le câble Lightning vers USB et la documentation.

Apple précise que ses produits du refurb sont soumis à un rigoureux processus de reconditionnement avant la vente. Aussi, ils sont couverts par la garantie et ceux qui le souhaitent ont 14 jours pour renvoyer le produit. D’autre part, il est possible de souscrire à l’assurance AppleCare+. Dans le cas de l’Apple TV, l’AppleCare+ coûte 29 euros. Elle permet d’obtenir jusqu’à trois ans d’assistance technique et de garantie en cas de dommages accidentels.