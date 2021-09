Les iPhone cuvée 2021 bénéficieront d’une batterie de plus grande capacité, Apple ayant fait un effort tout particulier les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Les suppliques ont donc été entendues et Apple ne manque pas de venter l’autonomie rallongée des iPhone 13 Pro. Une batterie de plus grande capacité, c’est une batterie plus grosse, et une batterie plus grosse, c’est une batterie plus lourde.

Le prix de quelques grammes de plus : l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 Pro gagnent 1,5 heures d’autonomie tandis que l’iPhone 13 et le Pro Max récupèrent 2,5 heures en plus

Longtemps réputés pour leur finesse et leur poids contenu, voilà donc que les iPhone prennent de l’embonpoint. L’iPhone 13 gagne prend ainsi 11 grammes sur la balance (173 grammes, contre 162 grammes pour l’iPhone 12) et même l’iPhone 13 mini gagne un cran de ceinture (140 grammes contre 133 grammes pour l’iPhone 12 mini). Le gain de poids le plus spectaculaire est à mettre à l’actif de l’iPhone 13 Pro, qui dépasse désormais allègrement les 200 grammes (203 grammes exactement), alors que l’iPhone 12 Pro, qui n’était pas un poids plume, émargeait à 187 grammes (+ 16 grammes !). Voilà qui commence sérieusement à peser, surtout lorsque le mobile est utilisé à une main. quant à l’iPhone 13 Pro Max, il gagne encore 12 grammes (238 grammes contre 22- grammes pour l’iPhone 12 Pro Max).

Tous les modèles d’iPhone 13 gagnent aussi en épaisseur, mais dans une moindre mesure cette fois puisque la différence reste en deçà du millimètre (0,2 mm de plus, ce qui est indiscernable à l’œil). On sent tout de même que Jony Ives n’est plus là… ;)