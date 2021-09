Apple cartonne sur le segment du smartphone Premium, un segment que la société d’analyse Counterpoint a découpé en trois parties : le premium « abordable », le premium tout court et l’Ultra Premium. La répartition de ces trois sous-segments (en terme de ventes) serait d’ailleurs assez équilibrée (32% pour le premium abordable, 32% de Pdm pour le Premium et 36% pour l’Ultra Premium). Et donc, Apple dominerait de la tête et des épaules ce segment du marché des smartphones dont le prix s’échelonne de 400 à 800 dollars (et au delà pour l’ultra Premium).

Pour la première fois, Apple domine le segment premium sur la totalité des marchés mondiaux. Les bonnes ventes de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro auraient même permis au sous-segment Ultra Premium (au delà des 800 dollars) d’enregistrer une croissance folle de 182% sur la période. Apple détiendrait ainsi 57% du marché Premium et 75% du marché de l’Ultra Premium (ou ultra haut de gamme si vous préférez), contre 48% et 54% un an plus tôt. Samsung n’occupe plus que 17% de ce segment, et le reste de la concurrence végète désormais en dessous des 10%.