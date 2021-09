Le magazine TIME a publié sa liste des 100 personnes les plus influentes en 2021 et Tim Cook y est présent. La liste comprend des dirigeants mondiaux, des célébrités, des dirigeants d’entreprises technologiques, des auteurs, des musiciens, des athlète et plus encore.

La liste de 2021 du TIME est découpée en plusieurs catégories : icônes, pionniers, titans, artistes, leaders et innovateurs. Tim Cook fait partie de la catégorie titans, aux côtés de Shonda Rhimes (scénariste), Tom Brady (football américain), Timbaland (producteur/musicien), Simone Biles (gymnaste) et d’autres.

Voici la description de Tim Cook par Phil Knight, le cofondateur de Nike, pour le compte du TIME :

L’un de ses défis les plus difficiles a été le changement de direction chez Apple après le décès de Steve Jobs, le Steve Jobs qui était aimé et reconnu dans le monde entier comme un génie. Cette transition presque impossible a été gérée avec une dignité et une grâce étonnantes, et a été annoncée au monde entier à sa manière : « Je ne suis pas le deuxième Steve Jobs. Je suis le premier Tim Cook ». Et d’ailleurs, au cours des 10 années qui ont suivi… l’action Apple a augmenté de 1 000%, ce qui en fait l’entreprise la plus précieuse au monde.

Parmi les autres personnalités de la liste du TIME, on retrouve le prince Harry et Meghan Markle, Britney Spears, Billie Eilish, Kate Winslet, Scarlett Johansson, Joe Biden, Elon Musk ou encore Omar Sy.